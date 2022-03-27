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Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı mı? "Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum"

27.03.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile ayrıldığı haberleriyle gündemde. İkili birbirlerini takipten çıkarıp fotoğrafları sildi. Tamer Karadağlı aşk hayatıyla ilgili sorulan sorularda konuğu erkekliğe getirdi.

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı mı? "Erkekliğe yakıştığına inanmıyorum"

Çocuklar Duymasın'daki oyunculuğuyla hafızalara kazınan 55 yaşındaki Tamer Karadağlı (55), bir süredir birlikte olduğu kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız’dan ayrıldığı haberleriyle gündeme geldi. İddialara göre; çift yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu birlikteliklerini noktaladı. İkili fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldırdı.

Tamer Karadağlı ilişkisiyle ilgili gelen sorulara, “Yok öyle şeyler. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Tamer Karadağlı, Mayıs 2021'de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. 55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

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