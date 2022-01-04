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Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

04.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno Karadağlı, Instagram hesabından annesiyle pozunu paylaştı. Arzu Balkan'ın yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

2002 yılında dünyaevine giren Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çiftinin kızları Zeyno Karadağlı, şimdilerde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alıyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Zeyno Karadağlı, annesi Arzu Balkan ile pozunu paylaştı. Arzu Balkan'ın son hali, görenleri şaşırtttı.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Arzu Balkan, bir sivil toplum örgütünde, kadın hakları üzerine çalışmalar yapıyor.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Yıllar içindeki değişimiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan Arzu Balkan, en son 2016 yılında Pamuk Prens filminde rol almıştı.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Tamer Karadağlı ile bir seslendirme stüdyosunda tanışıp evlenen Balkan, ihanet iddialarının ardından, Tamer Karadağlı'dan boşanmıştı.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Tamer Karadağlı, yıllar sonra verdiği bir röportajda ''Arzu olmasaydı ben evlenmezdim'' diyerek, eski eşine büyük bir saygı duyduğunu anlatmıştı.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Tamer Karadağlı, şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor.

Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı


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Tamer Karadağlı
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