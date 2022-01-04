Tamer Karadağlı'nın kızı annesi Arzu Balkan'ı paylaştı! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

2002 yılında dünyaevine giren Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çiftinin kızları Zeyno Karadağlı, şimdilerde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alıyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Zeyno Karadağlı, annesi Arzu Balkan ile pozunu paylaştı. Arzu Balkan'ın son hali, görenleri şaşırtttı.

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Arzu Balkan, bir sivil toplum örgütünde, kadın hakları üzerine çalışmalar yapıyor.

Yıllar içindeki değişimiyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan Arzu Balkan, en son 2016 yılında Pamuk Prens filminde rol almıştı.

Tamer Karadağlı ile bir seslendirme stüdyosunda tanışıp evlenen Balkan, ihanet iddialarının ardından, Tamer Karadağlı'dan boşanmıştı.

Tamer Karadağlı, yıllar sonra verdiği bir röportajda ''Arzu olmasaydı ben evlenmezdim'' diyerek, eski eşine büyük bir saygı duyduğunu anlatmıştı.

Tamer Karadağlı, şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor.



