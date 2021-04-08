Tamer Levent kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Camdaki Kız Rıfat Köroğlu kimdir?

Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosunda da çalışan Tamer Levent, TOBAV, TOMEB gibi kuruluşların kurucusu ve genel başkanlığı olarak görev aldı. Akşama Doğru programının sunucusu ve yapımcı Seynan Levent’le 1982’de evlenen Tamer Levent’in bir kız bir de erkek evladı bulunuyor.
13 Ekim 1950’de İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ağır ceza hâkimi Zeki Bey'le tasarımcı Meral Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Tamer Levent, Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü'nden 1977’de mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nda evvel oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışan Tamer Levent, Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı yaptı.
Rusya, Güney Kore, Kanada, Kuzey Kıbrıs ve İran’da festivallere davet edilen Tamer Levent, hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosunda yer aldı. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanı olan Tamer Levent, TRT 2'nin sevilen programı Akşama Doğru'nun yapımcı ve sunucusu, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982’de evlendi.
1984’te oğlu Efe ve 1985’te kızı Hazel’i dünyaya getiren Tamer Levent, 25 Mart 1994’te Devlet Tiyatrolarında ilk ve son defa gerçekleştirilen bir uygulamayla seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. 10 Ağustos 1994’e dek sürdürdüğü bu görev sırasında Türkiye’de çok ses getiren "Sanata Evet" projesini hayata geçiren Tamer Levent, tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması kapsamında uygulamalı ve teorik çalışmalar yaptı.
2003’te Çorlu Belediyesi tarafından adına sahne (Çorlu Belediyesi Tamer Levent Sahnesi) açılan Tamer Levent, Türkiye'de eğitimde drama ve yaratıcı drama çalışmalarını başlattı. Sahneye koyduğu, Ülkü Ayvaz'ın Yeniden Yaratma adındaki oyunuyla Devlet Tiyatroları'nın ilk Rusya turnesini yapan Tamer Levent, çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde oynadı.
Seyircinin gözlerini doldururken kendini kariyerinin zirvesine yükselen Tamer Levent, Ertuğrul 1890, Misafir, Aşk Yeniden, Yunus Emre, Bana Artık Hicran De, Su ve Ateş ve Yaralı Yürek gibi birçok dizi ve filmlerde yer aldı.
Son dönemlerde Star TV ekranlarında yayınlanan Cesur Ve Güzel dizisinde Tahsin Korludağ karakterini, Kanal D’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Garip karakterine hayat veren Tamer Levent, 2020’de oynadığı Maria ile Mustafa dizisinde Kudret karakterini canlandırdı.
TAMER LEVENT’İN ÖDÜLLERİ
En iyi erkek oyuncu (Tepenin Ardı) / 24. Ankara Film Festivali 2013
Enİyi Erkek Oyuncu (Tepenin Ardı) / 3. Malatya Uluslararası Film Festivali 2012
TAMER LEVENT’İN KİTAPLARI
Anla Beni - Ya Tutarsa,
Ya Tutarsa,
Ben ki Abdülcanbaz Efruz Bey.
TAMER LEVENT’İN OYNADIĞI OYUNLAR
My Fair Lady (Müzikal) – Bernard Shaw’un Pygmalion adlı eserinden uyarlayan: Alan Jey Lerner Müzik: Frederick Loewe, 1977 Devlet Tiyatroları Ankara
İstanbul Efendisi - Musahipzade Celal, 1975 (Kıbrıs’a moral turnesi yapıldı)
Genç W.’nin Yeni Acıları - Ulrich Plenzdorf, 1977 Devlet Tiyatroları Ankara
İnsandan Kaçan (Mysantrophe) – Moliere, 1977 Devlet Tiyatroları Ankara
Sultan Kız (çocuk oyunu) - Osman Güngör Feyzoğlu,
Billy Budd (Yasalar ve İnsan) - Herman Melville, 1978
Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot – Anatoli Vasilieviç Lunaçarski,
Monserrat - Emmanuel Robles, 1979
Keşanlı Ali Destanı - Haldun Taner,
Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi - Bertolt Brecht,
Tam Rolünde - Leonnie Ossowski,
Bir Sabah Gülerek Uyan - Necati Cumalı,
Burgonya Prensesi Ivona - Witold Gombrowicz,
Ebedi Koca - Victor Heim,
Karacaoğlan – Dinçer Sümer,
Matmazel Helsinka - Georgas Astalos,
Tartuffe – Moliere,
Sanatçının Ölümü – Yılmaz Onay,
Yaşamaya Dair - Nazım Hikmet’ten uyarlayan Tamer Levent,
Düşler Yolu - Tennessee Williams
Mutlu Yıllar – Peter Turrini, 2008 Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi İstanbul
Ramazan'la Cülide – Erhan Gökgücü,
Yalancının Resmi - Memet Baydur, 2009 Mask-Kara Tiyatrosu İstanbul
Galileo'nin Yaşamı – Bertolt Brecht, 2008 Devlet Tiyatroları Ankara
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Venedik Taciri - William Shakespeare, 2012 Devlet Tiyatroları Ankara
Camdaki Kız (Rıfat Köroğlu, TV Dizisi 2021)
Menajerimi Ara (Tamer Levent, TV Dizisi 2021)
Maria ile Mustafa (Kudret, TV Dizisi 2020)
Kendi Yolumda (Şükrü, Sinema Filmi 2020)
Çiçero (Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, Sinema Filmi 2019)
Gestuno (Kısa Film 2019)
İstanbullu Gelin (Garip, TV Dizisi 2018)
Yol Arkadaşım 2 (Şükran, Sinema Filmi 2018)
Ahlat Ağacı (Recep Dede, Sinema Filmi 2018)
Cesur ve Güzel (Tahsin Korludağ, TV Dizisi 2016)
Suda Balık (Ömer, Sinema Filmi 2016)
Misafir (Sinema Filmi 2015)
Ertuğrul 1890 (Süleyman Bey, Sinema Filmi 2015)
Aşk Yeniden (Şevket, TV Dizisi 2015)
Bana Artık Hicran De (Sait, TV Dizisi 2014)
Yunus Emre: Aşkın Sesi (Hallac-ı Mansur, Sinema Filmi 2014)
Mısır Adası (Komutan, Sinema Filmi 2014)
Olmak (Kısa Film 2014)
İzzet Kaptan ve Oğlu (İzzet Kaptan, Tv Filmi 2013)
Su ve Ateş ( Hüseyin, Yağmur'un Babası, Sinema Filmi 2013)
Kış Uykusu (Suavi, Sinema Filmi 2013)
Fatih (Ali Kuşçu, TV Dizisi 2013)
Atlılar (TV Dizisi 2012)
Tepenin Ardı (Faik, Sinema Filmi 2012)
Ayaz (Baron Şefik, Sinema Filmi 2012)
Kılıç Günü (Celal Kızıltan, TV Dizisi 2010)
Ayrılık (2) (Beşir, TV Dizisi 2009)
Yaralı Yürek (Tahir Ağa, TV Dizisi 2007)
Vazgeç Gönlüm (Fikret, TV Dizisi 2007)
Gülpare (Hasan Cevdet, TV Dizisi 2006)
Yazılar Filmatik (Tv Filmi 1998)
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