Tamer Levent kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Camdaki Kız Rıfat Köroğlu kimdir?

Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosunda da çalışan Tamer Levent, TOBAV, TOMEB gibi kuruluşların kurucusu ve genel başkanlığı olarak görev aldı. Akşama Doğru programının sunucusu ve yapımcı Seynan Levent’le 1982’de evlenen Tamer Levent’in bir kız bir de erkek evladı bulunuyor.

TAMER LEVENT KİMDİR?

13 Ekim 1950’de İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ağır ceza hâkimi Zeki Bey'le tasarımcı Meral Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Tamer Levent, Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü'nden 1977’de mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nda evvel oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışan Tamer Levent, Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı yaptı.

TAMER LEVENT EVLİ Mİ?

Rusya, Güney Kore, Kanada, Kuzey Kıbrıs ve İran’da festivallere davet edilen Tamer Levent, hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosunda yer aldı. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanı olan Tamer Levent, TRT 2'nin sevilen programı Akşama Doğru'nun yapımcı ve sunucusu, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982’de evlendi.