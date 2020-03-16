Tamer Tuna: Biliyoruz ki ligler yarın ertelenecek!

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Sivasspor'la oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Tuna'nın açıklamaları şu şekilde;
"Eşsiz bir dönemden geçiyoruz. Futbolun taraftarsız olması, şu durumda oynamak çok üzücü. Taraftar size sesinizle dokunuyor. Bu süreç iyi yönetildi. Sağlık bakanımız güven sağladı, tedbirler alındı, umarım bu bizimle de ilgili olur"
"Birçok oyuncumuz gripten maça çıkamadı. Hemen koronavirüs dememek lazım ama bu süreci yaşadık. Biz taraftarla oynamak istiyoruz. Biz o sesi, enerjiyi istiyoruz. Futbol konuşmaktan öte tüm oyuncuların kulaklarını haberlere bizim de maçtan ziyade haber kanalı izlediğimiz bir dönemdeyiz."
"Saygı duyuyoruz önlemler için, biliyoruz ki yarından sonra bu lige ara verilecek, yani biliyorum! Antrenmana gidiyoruz merhaba diyemiyoruz yanındaki sandalyeye oturamıyor. Oyuncumuz Charles 14 gün karantinada kalacak. Herkesin görüşü değerlidir. Futbolun içinde kalmak istiyoruz"
"Doğru tedbirler alındı. Alınan önlemlere saygı duyuyoruz. Futbolla ilgili kararları alırken bizim aramızdan lütfen birkaç kişiyi çağırsalardı"
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