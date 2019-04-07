Tamer Tuna: En kötü senaryo başımıza geldi

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe sahasında Akhisarspor’a kaybederken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, en kötü senaryoyu yaşadıklarını söyledi.

Tamer Tuna, “Lige verilen 3 haftalık ara bizim çok önemliydi. Bizim için yeni bir başlangıç olacaktı. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Fakat futbolda bazen en kötüsü senaryo gerçek olabiliyor. Bugün bunu yaşadık. Göztepe bu ligde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Mücadelemiz kalan 7 haftada sonuna kadar sürecek. Ancak bunu göstermek için maç kazanmamız gerekiyor. Pozisyonlar bulduk ama kaybettik. Kazanmış olsak bugün ligde kalacağımızı deklare edebilirdik. Kendimizi eleştireceğimiz bir periyoda gireceğiz. Başkan ve oyuncularla oturup konuşacağız, durumu değerlendireceğiz. Avantaj maç kazanınca ortaya çıkar. Göztepe olarak 8 maçı da kazanabilirdik. Avantaj böyle kayboluyor” dedi.

ERCAN KAHYAOĞLU: DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HER ŞEYİ SAHAYA YANSITTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Deplasmanda Göztepe’yi devirerek ligde kalma umutlarını koruyan Akhisarspor’da A Takım sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahyaoğlu, “İyi hazırlandığımız bir karşılaşmaydı. İzmir’e moralli gelmiştik. Düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın sonunda da olsa skoru bulduğumuz için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu durumdan en kısa sürede çıkarak üstlere tırmanmak istiyoruz” dedi.

