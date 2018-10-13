Tamer Tuna: Gelmek isterse Aatif Chahechouhe'yu transfer ederiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna TRT Spor'da yayınlanan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün de bulunduğu 'Ajans Saati' programına katıldı. Takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tuna, "DG.Sivasspor ligde borcu olmayan, yönetim anlayışı en iyi kulüplerden bir tanesi. Bu kulüpte çalıştığım için mutluyum. Futbolculara, teknik heyete ve personellere bütün sorumluluklarını yerine getiren bir kulüp var. Bundan hiçbir zaman ödün vermek istemiyorlar" dedi.

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe’yu gelmek istediği taktirde devre arasında transfer edebileceklerini aktaran Tuna, Faslı oyuncunun iyi bir futbolcu olduğunu ve takıma katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Başkan Mecnun Otyakmaz'ın ortamı germeyen ve sürekli pozitif bir enerji veren bir başkan olduğunun belirtilmesi üzerine Tuna, 'DG.Sivasspor, her teknik direktör için bir şans' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübün oyuncuya, ekonomik ve tesis gibi sorumlulukları var. Bu konuda Sivasspor çok iyi bir kulüp. Tesisler harika... Oyuncu profili, şehirdeki yaşam çok iyi... Gelen yabancı oyuncular Sivas'ı çok seviyorlar gönderemiyoruz. İçinde bulunduğumuz sistemden oyuncularımız o kadar mutlular ki; yaşam kalitesini aile ortamını çok seviyorlar... Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetimimiz çok iyi. Ekonomik yapıya bakan yöneticimiz Erdal Sarılar bu konuda çok başarılı. Burada çalışma ortamı diğer kulüplere göre daha iyi durumda" diyerek Sivasspor'da kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.