SPOR
  4. Tamer Tuna: Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal takımdan ayrıldı

Tamer Tuna: Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal takımdan ayrıldı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Antalyaspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Tamer Tuna, Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal’ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Antalyaspor Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise Fedor Kudryashov ile anlaştıklarını duyurdu.

Tamer Tuna: Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal takımdan ayrıldı

Antalya Stadyumu basın toplantı odasında düzenlenen imza törenine, Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Bahar ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu katıldı.
Futbolun içinde kalmanın güzel bir duygu olduğuna değinen Tamer Tuna, Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını kaydetti.

"SEZON BİTTİĞİBDE HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTADA OLACAĞIZ"

Çok uzun tecrübelere sahip olduğunu dile getiren Tuna, “Antalyaspor olarak bulunduğumuz yerle alakalı, ilk yarı bitimiyle birlikte teknik adam değişikliği hepimizin adına üzüntü vericiydi. Ama neler yapabileceğimizi, kendi hedeflerimiz olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmediğini düşünerek, ikinci yarıya yeni bir sayfa açmış olduk. Umarım hepimize hayırlı olur. İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Bunları birlikte yol aldığımız zaman göreceğiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımımıza da güvenimiz tam. Umarım hepimiz adına iyi bir sezon olacaktır” ifadelerini kullandı.

"GELSON DALA, ALY CISSOKHO VE TARIK ÇAMDAL ARAMIZDAN AYRILDI"

Takımdan ayrılan 3 oyuncu olduğunu ve bu oyuncuların kampa katılmadığını söyleyen Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelson Dala, Aly Cissokho, Tarık Çamdal. Bu kamp sürecinde açıkçası hem yönetimle hem de kendi aramızdaki görüşmelerde bu süreci değerlendiriyoruz. Transfer döneminin bitimine kadar oynayacağımız dört karşılaşma ile bu yolu alacağız. Neler olması gerektiğini biliyoruz. Transferlerimiz olacak. Takıma katkı sağlayacak, net oyuncular olmak zorunda. Bu konuda çalışmalarımız var. Yönetimin benden önce çok ciddi çalışmaları var. Oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bu oyuncuların da kamp döneminde aramıza katılacağını biliyorum."

Tuna, teknik direktörler Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas dönemlerinde oyun sistemleri arasında çok geçiş yaşandığını aktararak, şu anda ligin en az gol atan ve en fazla gol yiyen 4. takımı olduklarını belirtti.

Küme düşme hattında olduklarını kaydeden Tuna, iyi sonuçlar alarak bu noktadan çıkabilme hedefinde olduklarının altını çizdi. Tuna, süreklilik yaşamak istediğine dikkat çekerek, Antalyaspor’da kalıcı olmak istediğini dile getirdi.

"FEDOR KUDRYASHOV İLE ANLAŞTIK"

Federasyonun belirlediği bütçeler doğrultusunda, transfer çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Aytaç Altay ise, “Şu an için Fedor Kudryashov ile anlaşmış bulunmaktayız. Bugün sözleşmesi imzalanır. Onun haricinde bütçe doğrultusunda en az 4-5 transfer daha yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Dusko Tosic, Süper Lig'e dönüyorDusko Tosic, Süper Lig'e dönüyor
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemiAntalyaspor'da Tamer Tuna dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor tarık çamdal Tamer Tuna Gelson Dala Aly Cissokho

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

G.Saray, milli futbolcu için teklifini yaptı

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

Olcay Şahan'dan G.Saray itirafı

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

F.Bahçe'de ayrılık an meselesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Ankaragücü 1 puanı yine son dakikada kaptı!

Ankaragücü 1 puanı yine son dakikada kaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tamer Tuna: Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal takımdan ayrıldı

Tarık Çamdal'a büyük şok

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic ile anlaştı

Dusko Tosic, Süper Lig'e dönüyor

Antalyaspor Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına anlaştı

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi

Antalyaspor Tamer Tuna ile imzaladı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri

Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri

Antalyaspor, Kudryashov ile prensipte anlaştı

Antalyaspor'da transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.