SPOR

Tamer Tuna: Göztepe'nin forvet sorunu yok

GÖZTEPE HABERLERİ  | 19.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 yenilip milli maç arasına düşme potasında giren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, "Takımın forvet oyuncusu sorunu yok" dedi.

Tamer Tuna: Göztepe'nin forvet sorunu yok

Sezon başından bu yana taraftarın eleştirdiği Jerome, Ghilas ve Deniz Kadah'a sahip çıkan genç teknik adam, "Bizim sorunumuz oyuncu değil. Problemin hücum organizasyonlarındaki pozisyon sorunumuzdan kaynaklandığı söyleyebilirim. Bunu mutlaka çözeceğiz. Sezon başında kadro istikrarının sağlanamamış oluşu da bu sorunda etken yaratmış olabilir. Biz, milli arayı en iyi şekilde geçireceğiz" diye konuştu.

Verilen arada hazırlık maçı da oynayacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Altınordu ile özel maç planlıyoruz. Önümüzdeki Akhisarspor maçıyla son 8 haftaya iyi bir başlangıç yapacağız. Kasımpaşa ve Beşiktaş'la oynadığımız maçlarda ilerleyiş gözle görülür derecedeydi. Takımımızın oyun gücü kesinlikle yükseldi, bunlar göze çarpıyor. Taraftarımızın inanılmaz desteği var. Onlar bu ailenin en önemli parçası. Bu aileden ayrılmayacak olan bu taraftarlardır. Sezonun son maçına kadar kalpleriyle takımın yanında olacaklarını biliyorum ve desteklerini yaşıyorum" cümlelerini kullandı.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Tamer Tuna: Ligde kalacağızTamer Tuna: Ligde kalacağız
Gözler Tamer Tuna'nın üzerindeGözler Tamer Tuna'nın üzerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Tamer Tuna

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Arda Turan'a şok sözler! 'Ahlak sınırlarını zorlayan...'

Arda Turan'a şok sözler! 'Ahlak sınırlarını zorlayan...'

G.Saray'da sürpriz ayrılık! Anlaşma tamam

G.Saray'da sürpriz ayrılık! Anlaşma tamam

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Özdeş'in yerine o mu geliyor?

Kemal Özdeş'in yerine o mu geliyor?

İzmir'de protesto! Taraftar isyanda...

İzmir'de protesto! Taraftar isyanda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tamer Tuna: Göztepe'nin forvet sorunu yok

'Forvet sorunumuz yok'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligde kalacağız

Tamer Tuna: Ligde kalacağız

Beşiktaş maçı öncesi Göztepe'de gözler Tamer Tuna'da

Gözler Tamer Tuna'nın üzerinde

Göztepe'de Andre Poko şoku

Süper Lig'in yıldızı hastaneye kaldırıldı!

Tamer Tuna: Göztepe her maçı kazanacak bir takım

''Göztepe her maçı kazanacak bir takım''

Mehmet Sepil: Abdülkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz

''Hakeme hakkımızı helal etmiyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.