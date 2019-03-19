Tamer Tuna: Göztepe'nin forvet sorunu yok

Sezon başından bu yana taraftarın eleştirdiği Jerome, Ghilas ve Deniz Kadah'a sahip çıkan genç teknik adam, "Bizim sorunumuz oyuncu değil. Problemin hücum organizasyonlarındaki pozisyon sorunumuzdan kaynaklandığı söyleyebilirim. Bunu mutlaka çözeceğiz. Sezon başında kadro istikrarının sağlanamamış oluşu da bu sorunda etken yaratmış olabilir. Biz, milli arayı en iyi şekilde geçireceğiz" diye konuştu.
Verilen arada hazırlık maçı da oynayacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Altınordu ile özel maç planlıyoruz. Önümüzdeki Akhisarspor maçıyla son 8 haftaya iyi bir başlangıç yapacağız. Kasımpaşa ve Beşiktaş'la oynadığımız maçlarda ilerleyiş gözle görülür derecedeydi. Takımımızın oyun gücü kesinlikle yükseldi, bunlar göze çarpıyor. Taraftarımızın inanılmaz desteği var. Onlar bu ailenin en önemli parçası. Bu aileden ayrılmayacak olan bu taraftarlardır. Sezonun son maçına kadar kalpleriyle takımın yanında olacaklarını biliyorum ve desteklerini yaşıyorum" cümlelerini kullandı.
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