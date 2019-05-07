Tamer Tuna: Göztepe'nin geri döneceğini biliyordum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir periyoda girdiklerini ancak ligde son düdük çalana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptıkları antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçlarını kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Önlerinde Demir Grup Sivasspor, Bursaspor ve MKE Ankaragücü maçlarının olduğunu hatırlatan Tuna, "Geride kalan 2 maçta inancı, kaybedilmiş birlikteliği tekrar sağlamış olmak ve bunun galibiyetlerle gelmesi çok sevindirici." ifadesini kullandı.

Tuna, her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu takımın geriye döneceğini hep biliyordum. Son haftaya kadar, son bitiş düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi biliyordum. Şu anda Erzurumspor'un 1 puan Bursaspor'un 3 puan önündeyiz. Bunu son haftaya kadar götürmek istiyoruz. Önemli olan da zaten bu. Maçlar çok zor geçecek. Her takım için çok zor bir periyot ama sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar taşıdığımız takdirde Süper Lig'de var olan Göztepe'nin devamını sağlayacağız."