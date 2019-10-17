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Tamer Tuna: Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 17.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Medipol Başakşehir maçı, kendi yolumuzu çizme ve ligin sonundaki hedeflerimiz açısından en önemli müsabakalardan biri olacak." dedi.

Tamer Tuna: Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'deki son maçlarında ortaya koydukları performans ve 19 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Medipol Başakşehir müsabakasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ligde hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Tuna, şöyle konuştu:

"Medipol Başakşehir maçı, kendi yolumuzu çizme ve ligin sonundaki hedeflerimiz açısından en önemli müsabakalardan biri olacak. Çünkü son 3 maçta gösterdiğimiz performans, 10 kişi tamamladığımız iki karşılaşmada elde ettiğimiz puanlar ve İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında aldığımız farklı galibiyet, bu mücadeleyi biraz daha önemli hale getirdi. Performansımızı daha yukarı taşıyabileceğimiz önemli bir adım. İyi hazırlandık. Zaten yapımız, karakterimiz, oyun kültürümüz gelişmekteydi. Mücadele gücümüz, bütünlüğümüz, seyirciyle olan o coşku ve hissiyatımız çok iyi seviyede. Milli maç arasından sonra bunları da ileriye taşıyacak şekilde lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

Yeni transferlerle kadro istikrarının sağlandığını vurgulayan Tuna, sezon başı yaşadıkları sancılı dönemin de istikrarsızlıktan kaynaklandığını dile getirdi. Medipol Başakşehir maçında kadroyu bozmamaya çalışacaklarına işaret eden Tuna, zaman zaman sakatlık ve performansa göre farklı değerlendirmelerin olabildiğini ancak iskelet kadrolarının oluştuğunu aktardı.

"MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşlerini dile getiren Tuna, şunları söyledi:

"Şairin dediği gibi, 'Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır'. Mehmetçiğimizin yanında olmak bizim görevimiz. Terör, insanlığın en kötü yanı. Devletimizin bu gücü, milli birliğimiz, beraberliğimiz ve Türk milleti olduğu sürece, Mehmetçiğimizin terör örgütlerine geçit vermeyeceğini biliyoruz. Dualarımız ve kalbimizle Mehmetçiğin yanındayız. Milli takımımızın selamı onlara moral oldu. İnşallah askerimiz burnu bile kanamadan geri döner."

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Medipol Başakşehir Göztepe Spor Toto Süper Lig Tamer Tuna

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