Tan Taşçı'nın tüyleri diken diken eden klibi sosyal medyada gündem oldu! 'Zor işimiz zor'

Unutulmaz şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiliyor.

Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem olan klip, yayınlandığı andan itibaren en çok konuşulan konu oldu.

İŞTE GÜNDEM OLAN 'ZOR İŞİMİZ ZOR' ŞARKISININ SÖZLERİ

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?



Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Yaradılan



Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

