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Tan Taşçı'nın tüyleri diken diken eden klibi sosyal medyada gündem oldu! 'Zor işimiz zor'

22.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü müzisyen Tan Taşçı, bu defa yeni klibiyle gündemde! Klipte Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işleyen Tan Taşçı, yeni şarkısı Zor İşimiz Zor ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tan Taşçı'nın tüyleri diken diken eden klibi sosyal medyada gündem oldu! 'Zor işimiz zor'

Unutulmaz şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiliyor.

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Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.

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Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem olan klip, yayınlandığı andan itibaren en çok konuşulan konu oldu.

İŞTE GÜNDEM OLAN 'ZOR İŞİMİZ ZOR' ŞARKISININ SÖZLERİ

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.

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Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?

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Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Ekran görüntüsü 2022-08-22 081251

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.

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Anahtar Kelimeler:
Tan Taşçı
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