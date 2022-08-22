Tan Taşçı'nın tüyleri diken diken eden klibi sosyal medyada gündem oldu! 'Zor işimiz zor'

Unutulmaz şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı-söz yazarı Tan Taşçı, yeni klibiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işlediği yeni klibi Zor İşimiz Zor izleyenleri etkiliyor.
Klipte Ali İsmail Korkmaz’dan Enes Kara’ya; Hrant Dink’ten kadın cinayetlerine; Aylan bebekten Ceylan Önkol’a doğa talanına, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere kadar birçok toplumsal olaya yer verildi.
Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem olan klip, yayınlandığı andan itibaren en çok konuşulan konu oldu.
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
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