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  4. TANAP kazılarından tarih fışkırdı

TANAP kazılarından tarih fışkırdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) yapımı sırasındaki kazılar esnasında bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserler, Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan Türkiye - Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı kazıları esnasında Gönen - Üzümlü, Manyas- Kalebayırı ve Manyas - Şevketiye mevkilerinde bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserler Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başladı.Eserlerin sergilenmeye başlaması nedeniyle düzenlenen programa katılan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "Anadolu’yu Doğu’dan Batı’ya doğru kat eden güzergahımız üzerinde gerek güzergah belirleme çalışmaları esnasında, gerekse inşaat aşamasında arkeoloji ve kültür mirasımız için büyük önem taşıyan bir çok arkeolojik buluntuya rastlandı.

Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) yapımı sırasındaki kazılar esnasında bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserler, Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan Türkiye - Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı kazıları esnasında Gönen - Üzümlü, Manyas- Kalebayırı ve Manyas - Şevketiye mevkilerinde bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserler Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başladı.
Eserlerin sergilenmeye başlaması nedeniyle düzenlenen programa katılan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "Anadolu’yu Doğu’dan Batı’ya doğru kat eden güzergahımız üzerinde gerek güzergah belirleme çalışmaları esnasında, gerekse inşaat aşamasında arkeoloji ve kültür mirasımız için büyük önem taşıyan bir çok arkeolojik buluntuya rastlandı. İnşaat çalışmaları esnasında bugüne kadar bilinmeyen 106 arkeolojik alan, inşaat safhasında ise 48 rastlantısal bulgu alanı keşfedilerek, Türkiye kültür envanterine kazandırılmıştır. İlgili müze müdürlüklerimiz tarafından yapılan 25 kurtarma kazısı neticesinde gün yüzüne çıkarılan bin 200’ü aşkın eser ilgili müze müdürlüklerinde koruma altına alınmıştır. Proje kapsamında yapılan kazılarda Kalebayırı arkeolojik sahasında yaklaşık 3 ay çalışılmış, 71 adet mezar açılmış, 600’e yakın eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Şevketiye ve Üzümlü’de yapılan kazılarda mezar yerlerine ait izler keşfedilmiştir. Bandırma Müzemiz ile İstanbul ve Bursa’daki laboratuvarlara malzeme ve ekipman desteği de sağlanmıştır" dedi.
Türkiye - Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)’ın yapımına dair kazılar esnasında bulunan çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerin Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlanması nedeniyle düzenlenen törene Bandırma Kaymakam Vekili Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abdullah Poyrazlı, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şube Müdürü Köksal Özköklü, Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdürü İlhame Öztürk ve davetliler katıldı.
Konuşmaların ardından TANAP tarafından yaptırılan TANAP Projesi Arkeoloji Teşhir Alanının açılışı yapılarak eserler gezildi. Tören sonunda katılımcılara "Mysia’dan Üç Nekropolis" adlı kitap hediye edildi.

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