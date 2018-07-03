Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Fenerbahçe ve Bas Dost isimleri her geçen gün daha çok birlikte anılırken İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri Twitter hesabından büyük bir iddia ortaya attı.

Palmeri bu sabah saatlerinde attığı tweetinde ‘F.Bahçe’den çok güzel iş. Bas Dost için 15 milyon euro’ yazdı.

Transferle ilgili başka bir detay vermeyen İtalyan gazetecinin attığı tweet sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Sporting Lizbon’la sözleşmesini feshetmek isteyen Hollandalı oyuncunun dosyası hala FIFA’da...

