YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Tandır ustası Purutoğlu Türkiye’de yılın ahisi seçildi

Tandır ustası Purutoğlu Türkiye’de yılın ahisi seçildi

BAYBURT HABERLERİ  | 15.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yaşayan 52 yaşındaki tandır ustası Mahmut Recai Purutoğlu, Türkiye’de yılın ahisi seçildi.Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, her yıl Eylül’ün ikinci haftasının “Ahilik Haftası” olarak kutlanıldığını bildirdi.Karaman, bu yılki kutlamalar kapsamında başkanlığın önerisi ve İl Kutlama Komitesince alınan kararla kentte yılın ahisi olarak belirlenen Purutoğlu’nun aynı zamanda Türkiye’de de “Yılın Ahisi” olarak seçildiğini aktardı.Karaman konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:“Bilindiği üzere Her yıl Eylül ayının ikinci haftası tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de ahilik haftası kutlamaları yapılıyor.

Tandır ustası Purutoğlu Türkiye’de yılın ahisi seçildi

Bayburt’ta yaşayan 52 yaşındaki tandır ustası Mahmut Recai Purutoğlu, Türkiye’de yılın ahisi seçildi.
Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, her yıl Eylül’ün ikinci haftasının “Ahilik Haftası” olarak kutlanıldığını bildirdi.
Karaman, bu yılki kutlamalar kapsamında başkanlığın önerisi ve İl Kutlama Komitesince alınan kararla kentte yılın ahisi olarak belirlenen Purutoğlu’nun aynı zamanda Türkiye’de de “Yılın Ahisi” olarak seçildiğini aktardı.
Karaman konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Bilindiği üzere Her yıl Eylül ayının ikinci haftası tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de ahilik haftası kutlamaları yapılıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında ilimizde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığımızın önerisi ve İl kutlama Komitesinin kararı ile ahi seçilen unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarımızdan olan purutçuluk mesleğini 45 yıldır sürdüren Mahmut Recai Purutoğlu aynı zamanda Türkiye de yılın ahisi seçilmiştir.
Ülkemizin içinden bulunduğu Covid- 19 salgın hastalığı sebebiyle Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları gereği İl Kutlama komitesinin almış olduğu karar gereği ilimizde bu yıl kutlamalar yapılmayacaktır.
Türkiye’ de yılın ahisi seçilen ustamız Mahmut Recai Purutoğlu Kırşehir ilinde düzenlenecek olan kutlamalara hastalığı sebebiyle katılamayacak olup ileri bir tarihte Bakanlığımız tarafından kendisine takdim edilecek olan kaftan ve hediyeleri Valimiz Cüneyt Epcim tarafından kendilerine sunulacaktır.
Bu vesileyle kıymetli ustamızı tebrik ediyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi ileterek bütün esnafımızın Ahilik haftasını kutluyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bayburt Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:28
Sabah
05:53
Öğle
12:19
İkindi
15:50
Akşam
18:36
Yatsı
19:55
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.