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Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

15.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, ekmek pişirirken tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan Melek Akar, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tepebaşı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi 60 yaşındaki Melek Akar, bir hafta önce ekmek pişirdiği tandıra düştü. Kendi imkanlarıyla alevlerin arasından çıkan Akar, yakınlarınca su ile yapılan müdahale sonrası Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Akar'ın tedavisi sürüyor.

Melek Akar, AA muhabirine, ailesine ekmek pişirirken diz ağrısı nedeniyle dengesini kaybedip tandıra düştüğünü belirtti.

O anı hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Akar, tedavisinin devam ettiğini ve kısa zamanda sağlığına kavuşmayı umut ettiğini söyledi.

Kadınlara ekmek pişirirken dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Akar, şöyle konuştu:

"40 yıldan fazladır ben ekmeği tandırda pişiriyorum. Böyle bir şey olmamıştı. Düşünce ellerim, kollarım ve belim yandı. Kendim düştüm, kendim de çıktım. Çıkarken çok mücadele ettim. Bacağım ağrıyordu. Herkes dikkatli olsun. Ben dikkatli olsaydım belki de düşmeyecektim. Kendim düştüm, kendim çıktım ama şaşırsaydım ve cesaretsiz olsaydım tümden yanardım. Hiç cesaretimi kaybetmedim. Hemen yeğenimi çağırdım. Çocuk geldi başıma çok soğuk bir su döktü."

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