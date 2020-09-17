Tane tane ve lezzeti bol: Tavuklu pilav nasıl yapılır?

Tane tane pirinç pilavı ve haşlanmış tavuk bir araya gelince tadına doyulmaz bir yemek ortaya çıkıyor. Şimdi kimsenin hayır diyemeyeceği lezzeti şahane bir tavuklu nohutlu pilav hazırladık. İşte gerçek tavuk suyuyla hazırlanan enfes lezzetin detayları...

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

Bir su bardağı pirinç

Bir su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Tavuk göğüslerini bir tencereye koyun ve üzerine 3 su bardağı su ilave edin. Etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Tavuklar pişince ocaktan alın. Didikleyin. Suyunu da pilavda kullanmak üzere kenarda bekletin.

Pirinçleri yıkayıp suyunu süzdürün. Pilav tenceresinin içerisine tereyağını alın. Yağ eriyince pirinçleri ilave edin ve kavurmaya başlayın. Pirinçlerler saydam bir renk alınca ayırdığınız tavuk suyundan 2 su bardağını pirinçlerinizin üzerine ilave edin.

Nohutları, tuz ve karabiberi ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyu tamamen çekince ocaktan alın. Tencerenizin kapağı kapalı bir şekilde pilavınızı demlenmeye bırakın. Pilav demlenince güzelce karıştırın. Üzerine didiklenmiş tavuk ilave ederek servis edin.

