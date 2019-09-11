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Taner Aşkın'dan Abdurrahim Albayrak'a şok sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Taner Aşkın, Sarı-Kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik çok sert ifadeler kullandı. Aşkın, "Abdurrahim kardeşim şu cep telefonunu herkese verme, herkes sana ulaşamasın. Sen de kimsenin anasına avradına küfür etme, sen Galatasaray ikinci başkanısın. Ben bunu yapsam, o görevde bir dakika durursam şerefsiz, namussuzum" dedi.

Taner Aşkın'dan Abdurrahim Albayrak'a şok sözler

İşte Taner Aşkın'ın divan kurulunda yaptığı konuşma...

"Galatasaray'ı idare eden insanların söyledikleri lafın muhakkak bir yere gittiğini bilmeleri lazım. Abdurrahim kardeşim, bir kere söyledim, iki kere söyledim olmadı. Abdurrahim kardeşim şu cep telefonunu herkese verme, herkes sana muhâtap olmasın, herkes sana ulaşamasın. Sen de kimsenin anasına avradına küfür etme, sen Galatasaray ikinci başkanısın. Ben bunu yapsam, o görevde bir dakika durursam şerefsiz, namussuzum. Çeker giderim. İstersen bana en kral futbolcuyu getir. Kimi getirirsen getir ama Galatasaray'ın ikinci başkanı kabul edilmeyecek büyük bir hata yapıyorsun. yapamazsın.

"GALATASARAY TARAFTARINI YOK SAYARAK YÖNETİLEMEZ"
Galatasaray görüyorum ki burada birbirine düşmüş, üzüntü içinde izledim konuşmaları. 80 yaşındayım hayatımda bu kadar üzüldüğüm bir toplantı hatırlamıyorum. Galatasaray’a karşı organize olmuşlar, bizim gırtlağımıza basmak için ant içmişler, savaş açmışlar bize, biz oturmuşuz birbirimize düşüyoruz. Bunu anlamıyorum. Kendinize gelin. Galatasaray artık taraftarını, milyonları yok sayılarak yönetilemez. Bu kulübün tüzüğü değişmeli. Lamı cimi yok bu işin. Üye olmak için bekleyen yüzbinleri almak zorundasınız. Belli bir balotaja tabi tutarsınız ama alırsınız üyeleri."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamda Karadeniz insanı samimiyeti var zaten samimi olduğu için bu kadar başarılı. hakedene küfür de eder bunun için görevini mi birakacakmis
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