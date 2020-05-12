Taner Ölmez’den canlı yayında Zeki Müren şarkısı

Taner Ölmez programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın senaryo ve oyuncu ilişkisine dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları cevapladı. Taner Ölmez ayrıca TÜRSAK Vakfı Instagram hesabından yapılan çekilişle kendisine canlı yayına bağlanarak soru sorma hakkı kazanan bir hayranının sorusunu da cevapladı. Hayranının kendisine sorduğu “Hangi kitap uyarlamasında oynamak istersin?” sorusuna “Suç ve Ceza” diye yanıt verirken, “Genç senaryo yazarlarına ne tavsiyede bulunursun?” sorusuna ise “Uçun, kaçın ve aklınıza ne geliyorsa hiç çekinmeden yazın” tavsiyesinde bulundu.

“BİR OYUNCU TİYATRO YAPMADAN KENDİNİ GELİŞTİREMEZ"

Ortaokulda sınıfça gittikleri bir tiyatro oyunundaki performansları beğenmeyip “Ben bunun daha iyisini yaparım” diyerek oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Taner Ölmez, tiyatronun ve tiyatro oyunculuğunun çok önemli ve değerli olduğunu şu cümlerlerle berlitti: “Kendimi tiyatroda çok mutlu hissediyorum. Tiyatronun o kokusu ve içinde bulunduğum ortam beni inanılmaz şekilde etkiliyor. Genellikle oynamak istediğim oyunları kendim seçiyorum. O yüzden mutsuz olma olasılığım da ortadan kalkıyor. Sahnede olduğum an büründüğüm karakteri canlı kanlı ve heyecanlı şekilde yaşıyorum. Bir oyuncu hiçbir şekilde tiyatro yapmadan kendini geliştiremez ve sorgulayamaz. Tiyatro oyuncular için en iyi antrenman sahasıdır ve asıl er meydanı orasıdır."

“HİÇBİR ZAMAN BENZER ROLLERDE YER ALMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Dizi oyunculuğu ile kendisine yöneltilen sorularla oyunculuğa bakış açısını, rolünü seçme nedenlerini ve yer aldığı roldeki performanslarına dair önemli bilgiler paylaşan Taner Ölmez bir rolü kabul etmeden önce oynayacağı rolde bu çocuğun hangi özellikleri var diye onu merak ederek rolün içine girdiğini vurguladı. “Oynadığım karakterler gerçekte de var ve onları anlatmam lazım. Karşımdaki de anlayınca çok mutlu oluyorum” diyen Ölmez, şu ana dek birbirinden farklı rollerde yer almasının nedenini de şöyle açıkladı: “Medcezir'den sonra benzer rol teklifleri geldi bana ama ben hiçbirini kabul etmedim. Bir oyuncuya benzer rollerin gelmesi durumunda esasında yapımcıların ve menajerlerin suçu var. Bir oyuncu o rolde başarılı olunca benzer rolleri vermek istiyorlar fakat ben buna direniyorum ve elimden geldiğince farklı projelerde yer almak istiyorum”.