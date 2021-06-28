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  4. Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte düğünden ilk kareler

28.06.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir aşk yaşayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Nikah masasına oturan oyuncu çift, hayatlarını birleştirdi.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi.

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Kemerburgaz'da düzenlenen törende çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

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Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.

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İkili, "Geçtiğimiz hafta yağmurlu olduğu için çok korktuk, ama bugün hava çok güzel. Her şeyi pandemi prosedürüne göre ayarladık." ifadelerini kullandı.

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Ece Çeşmioğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Çok heyecanlıyım." dedi.
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Mucize Doktor dizisi Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez
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