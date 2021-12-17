Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnı belirginleşti

Son olarak "Mucize Doktor" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında evlenmişti.

Mutlu ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift bebek bekliyor. Hamile olan Ece Çeşmioğlu'nun son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Karnı belirginleşen güzel oyuncu son halini paylaşınca beğeni topladı.

TANER ÖLMEZ ALEF'TE

Geçen sezon final yaparak ekran macerasına son veren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, bu rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ölmez Blu TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisinin 2. sezonuna dahil oldu.



