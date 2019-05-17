Taner Ölmez isyan etti! 15 yıllık işinden kovuldu

Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Taner Ölmez, bugün öğrendiği haberle adeta yıkıldı. Genç oyuncu, 15 yıldır çalıştığı belediye tiyatrosundan kovuldu.

"HAKSIZLIK VAR"

Aldığı haberle büyük şok yaşayan genç oyuncu, bu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle paylaştı: "Bugün 15 yıldır çalıştığımız Bakırköy Belediye Tiyatrolarından hiçbir gerekçe gösterilmeden atıldık! Ve ne gariptir ki genel sanat yönetmenliğinden bir kişi bile yoktu! Nasıl bir tiyatro? Haksızlık var!"





