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Taner Ölmez minik kızını ilk kez paylaştı

24.04.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Taner Ölmez baba oldu. Taner Ölmez minik kızıyla ilk pozunu paylaşınca fotoğrafa beğeni yağdı.

Taner Ölmez minik kızını ilk kez paylaştı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, Zeynep adını verdikleri ilk bebeklerine geçtiğimiz ay kavuşmuştu. Babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu Taner Ölmez, son olarak ise kızı Zeynep'le yatakta uzanırken çekilen bir fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Bebeğinin yüzünü göstermeyen oyuncu, bu karelerine "23 Nisan kutlu olsun" mesajını yazdı.

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Sosyal medya hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan Taner Ölmez'in bu gönderisine, başta Bartu Küçükçağlayan, Öykü Karayel ve Erkan Avcı gibi ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden "Ne güzel kare" gibi yorumlar yağdı. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 110 bin beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Taner Ölmez
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