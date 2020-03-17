Taner Ölmez ve Timuçin Esen'den koronavirüsten korunmanın yolları

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu hazırladı. Kamu spotlarında Mucize Doktor ve Hekimoğlu dizilerinin başrolleri Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

14 KURALI VE YURT DIŞIN SEYAHATLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından yapılıyor.

Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayımlanacak.

BAKAN KOCA HESABINDA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ölmez ve Esen'in koronavirüs hakkındaki videosunu Twitter hesabında paylaşarak şunları yazdı:"Timuçin Esen de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı retweet'leyin, Koronavirüs'ün yayılmasını önleyin.Taner Ölmez de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı retweet'leyin, Koronavirüs'ün yayılmasını önleyin."



