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Taner Savut’un adı TFF eğitim programlarında yaşayacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 19:30 | Son Güncelleme:
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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un ismi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı’na verildi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan depremde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un ismi, kariyer yolculuğunda çok önem verdiği eğitim programlarında yaşayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk kez 2017 yılında yapılan TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı’na katılıp ilk belgeyi alan yöneticilerden olan Taner Savut’un isminin, bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi planlanan bu sertifika programına verilmesi kararını aldı.

9 AY SÜRECEK PROGRAM 7 EĞİTİM MODÜLÜNDEN OLUŞACAK

Sportif Direktör olarak profesyonel kulüpler ile sözleşme imzalayacak kişilerin, belirlenen eğitim aşamalarını geçerek ’TFF Taner Savut Futbol Yöneticiliği Sertifikası’na sahip olmaları gerekecek. 9 ay sürecek program, 7 ayrı modül üzerinden çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerden oluşuyor. Sertifika programına başvurular hakkında ilerleyen günlerde ayrıca bilgilendirme yapılacağı açıklandı.
TFF’den yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yıl dönümünde Taner Savut’u bir kez daha saygı ve rahmetle anarken, kederli ailesine, yakınlarına, Hatayspor ve Türk spor camiasına baş sağlığı diliyoruz. Depremde yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyor, bir daha böylesi felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

TANER SAVUT KİMDİR?

Eski futbolcu ve sportif direktör Taner Savut, 10 Ağustos 1974’te İzmir’de dünyaya geldi. Futbola 12 yaşında İzmirspor’un alt yapısında başladı. İlk kez 1994 yılında İzmirspor’da profesyonel olan Taner Savut, 3 yıl forma giydikten sonra 1997 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

1997-1999 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Taner Savut, daha sonra sırasıyla Göztepe, Siirt Jetpa Spor, Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor kulüplerinde oynadı. 18 yıllık aktif futbol kariyerini 2011 yılında sonlandırdıktan sonra Sportif Direktörlük görevine başlayan Taner Savut, ilk olarak Alanyaspor’da çalıştı. Savut daha sonra 2 sezon Manisa Futbol Kulübü’nde Sportif Direktörlük görevini yürüttü.

Aynı zamanda UEFA B Antrenörlük Lisansı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Direktörlük belgeleri alan Taner Savut, Temmuz 2022’de Hatayspor’da sportif direktörlük görevine başladı. Taner Savut, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkiler bırakan deprem felaketinde yaşamını yitirdi. Taner Savut evli ve iki çocuk babasıydı.

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