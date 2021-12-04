MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taner Turan'dan yıllar sonra gelen Ezel itirafı! "Tuncel Kurtiz ile oynarken..."

Taner Turan'dan yıllar sonra gelen Ezel itirafı! "Tuncel Kurtiz ile oynarken..."

04.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu, oyuncu Taner Turan oldu. Bir döneme damga vuran 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz ile rol alan Turan, "Tuncel hocamla karşılıklı oynarken, hiç konuşmadığımız anlarda oynadığımız anlar var" dedi.

Taner Turan'dan yıllar sonra gelen Ezel itirafı! "Tuncel Kurtiz ile oynarken..."

Bir diziyle bir anda Türkiye çapında tanınır olmakla ilgili "Çok değişik bir duygu. Sokaklarda sizi gören insanların tepkilerini görünce ilk başlarda şaşkınlık içindeydim. Hatta şüphelendim. İnsanın aklına başka şeyler geliyor. ‘Tanıyorum da acaba unuttuğum biri mi, ayıp mı oldu?’ diye düşüyorsunuz. Ama bir taraftan da güzel ve ruhunu okşayan anlar" diyen Taner Turan, genç oyunculara tavsiyelerde de bulundu.

Turan, "Hepsi çok yetenekli. Sadece tecrübeleri eksik, tecrübe kazanacaklar. Bu, sürekli değişik projelerde değişik rollerle olmakla ve severek yapmalarıyla ilgili. Çok da mütevazı çocuklar. Sette bir şeyi sorma ihtiyacı duyuyorlar. Ben oldum tavrı yok. Genelde ben öyle oyunculara denk geldim" şeklinde konuştu.

61ab461a86b24411743f8561

"DİZİLER İSTER İSTEMEZ ETKİLİYOR"

Sanatçı, dizilerin toplumu değiştirmek gibi bir gücü olduğunu dile getirerek, "Bir role can vermek kolay iş değil. Oyuncu kendinden yola çıkarak duygularını katabiliyor o karaktere. Diziler, ister istemez etkiliyorlar. Çocukken de kahramanlar seçerdik kendimiz çizgi romanlarda. Ve bir kurtarıcı rolü biçerdik kendimize. Şimdi toplum tabi ki etkileniyor. Hele ki şu dönem Türkiye’sinde bir çıkış noktası arayacak kahramanı kendine seçmek istiyor. Tabii yapı olarak, toplum olarak yapımızda bir sahiplenme duygusu var. Ve duygusal bir toplum olduğumuz için mafya dizileri daha bir sıcak geliyor, aksiyon dizileri daha bir sıcak geliyor. Diğer taraftan aile dizileri de tabii ki etkiliyor. Sonuçta evde hayatını geçiren, çalışmayan insanlarımız da var, ev hanımlarımız var. İzledikleri projeler doğrultusunda evdeki sohbetler bunun üzerine geçiyor. Senaristler de bir araya gelip herhangi bir yanlış bilgi ya da toplumu yanlış yönlendirmemek adına dikkat ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe olduKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Netflix'e iki Güney Kore dizisi daha geliyorNetflix'e iki Güney Kore dizisi daha geliyor
Anahtar Kelimeler:
Ezel dizisi Tuncel Kurtiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Resmî Gazete'de yayımlandı!

Resmî Gazete'de yayımlandı!

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Profesörden aşı çağrısı: Virüs mutasyon geçiriyor!

Profesörden aşı çağrısı: Virüs mutasyon geçiriyor!

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.