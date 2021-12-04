Taner Turan'dan yıllar sonra gelen Ezel itirafı! "Tuncel Kurtiz ile oynarken..."

Bir diziyle bir anda Türkiye çapında tanınır olmakla ilgili "Çok değişik bir duygu. Sokaklarda sizi gören insanların tepkilerini görünce ilk başlarda şaşkınlık içindeydim. Hatta şüphelendim. İnsanın aklına başka şeyler geliyor. ‘Tanıyorum da acaba unuttuğum biri mi, ayıp mı oldu?’ diye düşüyorsunuz. Ama bir taraftan da güzel ve ruhunu okşayan anlar" diyen Taner Turan, genç oyunculara tavsiyelerde de bulundu.

Turan, "Hepsi çok yetenekli. Sadece tecrübeleri eksik, tecrübe kazanacaklar. Bu, sürekli değişik projelerde değişik rollerle olmakla ve severek yapmalarıyla ilgili. Çok da mütevazı çocuklar. Sette bir şeyi sorma ihtiyacı duyuyorlar. Ben oldum tavrı yok. Genelde ben öyle oyunculara denk geldim" şeklinde konuştu.

"DİZİLER İSTER İSTEMEZ ETKİLİYOR"

Sanatçı, dizilerin toplumu değiştirmek gibi bir gücü olduğunu dile getirerek, "Bir role can vermek kolay iş değil. Oyuncu kendinden yola çıkarak duygularını katabiliyor o karaktere. Diziler, ister istemez etkiliyorlar. Çocukken de kahramanlar seçerdik kendimiz çizgi romanlarda. Ve bir kurtarıcı rolü biçerdik kendimize. Şimdi toplum tabi ki etkileniyor. Hele ki şu dönem Türkiye’sinde bir çıkış noktası arayacak kahramanı kendine seçmek istiyor. Tabii yapı olarak, toplum olarak yapımızda bir sahiplenme duygusu var. Ve duygusal bir toplum olduğumuz için mafya dizileri daha bir sıcak geliyor, aksiyon dizileri daha bir sıcak geliyor. Diğer taraftan aile dizileri de tabii ki etkiliyor. Sonuçta evde hayatını geçiren, çalışmayan insanlarımız da var, ev hanımlarımız var. İzledikleri projeler doğrultusunda evdeki sohbetler bunun üzerine geçiyor. Senaristler de bir araya gelip herhangi bir yanlış bilgi ya da toplumu yanlış yönlendirmemek adına dikkat ediyorlar" ifadelerini kullandı.

