MAGAZİN

Taner Turan ile Nebahat Nalan Höke evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 21:13 | Son Güncelleme

Yeni sezonda FOX’ta yayınlanacak 'Bir Deli Rüzgar' isimli diziyle ekrana gelmeye hazırlanan usta oyuncu Taner Turan, sevgilisi Nebahat Nalan Höke ile evleneceğini sosyal medya hesabından paylaştığı davetiyeyle duyurdu.

Taner Turan ile Nebahat Nalan Höke evleniyor

Oyuncu Taner Turan, sevgilisi Nebahat Nalan Höke ile evleniyor. 3 senedir birlikte olduğu Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile aşkı bulan Taner Turan, Selanik'te Atatürk Evi Müzesi’nde dünyaevine girecek. 29 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 15:00’te yapılacak törene, çiftin ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı öğrenildi.

'HERKES DUYSUN, BİZ EVLENİYORUZ'
Taner Turan güzel haberi Instagram hesabından böyle duyurdu:

Dostlar... Romalılar... oralılar... oralı olmayanlar. Gelebilenler... gelemeyenler... Üç yıllık birlikteliğimizi, nihai karara bağlıyoruz. Nikahımızı bu ayın 29‘nda, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evde, saat: 15:00’ da gerçekleştireceğiz. Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. (Davetiyelerimiz bayram tatili münasebetiyle bugün elimize ulaştı. Geç haber verdiğimizden dolayı kusurumuza bakmayın) (Vatanımızda da bir tören yapmayı düşünüyoruz gelemeyen dostlarımız için, tarihi bu sefer erken bildireceğiz.) Sevgi ve saygılarımızla...

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Anahtar Kelimeler:
Taner Turan bir deli rüzgar Nebahat Nalan Höke

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