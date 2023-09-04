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Tanguy Ndombele kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele hangi takımlarda oynadı?

04.09.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanguy Ndombele kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Peki, Tanguy Ndombele kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açılırken, KAP bildirimi de geldi. Bu gelişmenin ardından Tanguy Ndombele'nin oyunculuk kariyeri ve hayatına ilişkin detaylar futbol severler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte futbolcu Tanguy Ndombele'nin kariyer hayatı ve biyografisi hakkında detaylı bilgiler...

TANGUY NDOMBELE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ndombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundadır. Ndombele, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. Ndomble'nin 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır. Guingamp, Amiens, Lyon, Tottenham, Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir. Geçen sezon kiralık olarak Napoli forması giyen 26 yaşındaki Ndombele, 40 maçta görev yapsa da sahada yalnızca 1261 dakika kaldı ve bu süreye 2 gol, 1 asist sığdırdı.

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YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

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Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaparken, oyuncu sağlık kontrolüne girmek üzere havaalanından ayrıldı.

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