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Tanıştığınız yeni bir insanı tanıma konusunda zorluk yaşıyorsanız sorabileceğiniz 7 soru!

Seray Üstün Seray Üstün 07.12.2020 13:23 | Son Güncelleme:
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Tanıştığınız yeni bir insanı tanıma konusunda zorluk yaşıyorsanız sorabileceğiniz 7 soru!

İnsanoğlu oldukça değişik bir kafasına sahiptir. Hatta çoğu zaman karşınızdaki kişiyi yıllar geçse bile tanımakta zorlanabilirsiniz. ‘Zamanım boşa geçti’ diye hayıflanmak yerine belki de doğru soruları sorup sormadığınıza odaklanabilirsiniz. Tanıştığınız yeni bir insanı tanıma konusunda zorluk yaşayanlardasınız bu rehber tam size göre! 7 soruyla kafanızdaki bütün soru işaretlerini giderebilirsiniz.

İnsanlar karmaşık ve bilinmez bir yapıya sahiptir. Aynı zaman çoğu insan gizemli olmak adına birçok şeyi saklamayı tercih eder. Aslında bu gizemin sırrı saklamaktan ziyade her şeyi birden açıklamamaktan geçiyor. Karşınızdaki kişi adeta uçağın kara kutusu gibi davranıyorsa size vereceğimiz 7 soruyla bu işi çözebilirsiniz.

HEYECAN BÜTÜN GİZEMİN ANAHTARIDIR

heyecan

Hayatındaki olaylara odaklanarak işe başlayabilirsiniz. Karşınızdaki insanın heyecan duyduğu şeyleri öğrenmek onun zevk aldığı alanlar hakkında daha fazla fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle karşınızdaki kişiye “Hayatında şu an seni en çok heyecanlandıran şey ne?” sorusunu yöneltebilirsiniz.

GELGELİM RUHLAR HALİMİNDE YAŞAMIYORUZ

ekonomik

Bir insanın içinden geçenleri bilmek belki de en muhteşem ve lanetli şey olabilir. Ancak yaşadığımız dünya düzeni içerisinde ekonomik ve maddi kaygıların had safhada olduğunu unutmayın. Bu nedenle ekonomik kaygıları anladığınızı vurgulayarak “Ekonomik kaygılar olmasaydı şu an hayatta ne yapıyor olurdun?” sorusu mutlaka işinizi görecektir.

MUTLULUK SİHİRLİ BİR İKSİR

mutluluk

Hayatta hepimiz mutlu olmak için elimizden geleni yaparız. Mutlu olmak adeta bütün kötü şeylerin geçeceğine duyulan umuttur. Bu nedenle karşınızdaki kişinin en mutlu olduğu şeyleri öğrenmeye çalışın. “Bulunmaktan en çok mutlu olduğun yer neresi, yaparken en çok mutlu olduğun şey ne?” sorularının cevapları çıkarım yapmanızı kolaylaştıracaktır.

MUTLULUK KADAR KORKULAR DA ÖNEMLİ NOKTADIR

korku

Mutluluk kadar insanların hayat dair duyduğu korkularda onların bir bütününü oluşturur. Mutlu olduğu yeri ve aktiviteleri öğrendikten sonra sıradaki soru kalıbımız korkularla alakalı olacak. Korkularını öğrenmek için karşınızdaki kişiye “Hayatında en çok korktuğun an hangisiydi? Üstesinden nasıl geldin?” diye sorabilirsiniz.

İNSANIN EN BAŞTA KENDİSİNE DEĞER VERMESİ GEREKİR

gurur

Her şeyden önce kişinin kendisine olan inancının tam olması şarttır. Hayatta yaptıklarınızdan pişmanlık duymuyorsanız ne ala! Karşınızdaki insanın kendisiyle ilgili en özel anlarını paylaşmasını sağlamak için “Şu anda en çok gurur duyduğun şey ne? Neden?” sorularını tercih edebilirsiniz.

HERKES ÖZÜNDE DUYGUSAL BİR VARLIKTIR

ağlamak

Ne kadar gizlemeye çalırsanız çalışın aslında temelde duygusal varlıklarız ve bu duygusallığımız belirli durumlarda ortaya çıkmaktan hiç çekinmiyor. Bu nedenle “Seni ne ağlatabilir? Neden?” soruları en azında karşınızdaki insanın en duygusal anları hakkında ipuscu sahibi olmanıza yardımcı olur.

KIZGINLIK DA BİR DUYGUDUR

sinirlenmek

Kızgınlık, öfke ve nefret en az sevgi ve mutluluk kadar güçlü bir duygudur. Bu sebeptendir ki karşınızdaki kişinin kızgınlık nedenleri onu anlamanız için çizdiğiniz rotanın belirleyicisi olacaktır. Bunu öğrenmek için karşınızdaki kişiye “En son ne zaman çok kızdın? Neden?” sorularını sorabilirsiniz.

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