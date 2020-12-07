Tanıştığınız yeni bir insanı tanıma konusunda zorluk yaşıyorsanız sorabileceğiniz 7 soru!

İnsanlar karmaşık ve bilinmez bir yapıya sahiptir. Aynı zaman çoğu insan gizemli olmak adına birçok şeyi saklamayı tercih eder. Aslında bu gizemin sırrı saklamaktan ziyade her şeyi birden açıklamamaktan geçiyor. Karşınızdaki kişi adeta uçağın kara kutusu gibi davranıyorsa size vereceğimiz 7 soruyla bu işi çözebilirsiniz.

HEYECAN BÜTÜN GİZEMİN ANAHTARIDIR

Hayatındaki olaylara odaklanarak işe başlayabilirsiniz. Karşınızdaki insanın heyecan duyduğu şeyleri öğrenmek onun zevk aldığı alanlar hakkında daha fazla fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle karşınızdaki kişiye “Hayatında şu an seni en çok heyecanlandıran şey ne?” sorusunu yöneltebilirsiniz.

GELGELİM RUHLAR HALİMİNDE YAŞAMIYORUZ

Bir insanın içinden geçenleri bilmek belki de en muhteşem ve lanetli şey olabilir. Ancak yaşadığımız dünya düzeni içerisinde ekonomik ve maddi kaygıların had safhada olduğunu unutmayın. Bu nedenle ekonomik kaygıları anladığınızı vurgulayarak “Ekonomik kaygılar olmasaydı şu an hayatta ne yapıyor olurdun?” sorusu mutlaka işinizi görecektir.

MUTLULUK SİHİRLİ BİR İKSİR

Hayatta hepimiz mutlu olmak için elimizden geleni yaparız. Mutlu olmak adeta bütün kötü şeylerin geçeceğine duyulan umuttur. Bu nedenle karşınızdaki kişinin en mutlu olduğu şeyleri öğrenmeye çalışın. “Bulunmaktan en çok mutlu olduğun yer neresi, yaparken en çok mutlu olduğun şey ne?” sorularının cevapları çıkarım yapmanızı kolaylaştıracaktır.