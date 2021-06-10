Tanju Çolak: İtalya maçını kaybetmezsek bir üst tura çıkarız

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, yarın başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi A Milli Futbol Takımı’nı, İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

"ÖNCE GOL ATIP SONRA PAS YAPMAMIZ GEREK"

Burak Yılmaz’ın ay-yıldızlılar için büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Çolak, “Milli takım kolay gol atamıyor ama iyi oynadığını görüyoruz. İyi de pas yapıyor. Bu pasları ileriye dönük yaparsak daha iyi olur. Mutlaka analiz etmişlerdir İtalya’yı. Mutlaka son 3-4 maçı seyretmişlerdir, ne oynadığını biliyorlardır. 1. dakikadan itibaren kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Önce gol atıp sonra pas yapmamız gerek. Çabuk oynamakta biraz güçlük çekiyoruz. Tabii Burak’ın olması büyük avantaj ama topun da oraya gelmesi lazım. Topu 3. bölgeye getirebilirsek faydalı işler yaparız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTEREN BİR MİLLİ TAKIM VAR"

Şampiyonanın açılış maçında kırmızı-beyazlıların oynayacağı İtalya müsabakasına da değinen Tanju Çolak, “İki takım da formda. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz. Kazanırsak güzel olur, buna ihtiyacımız var. Türkiye’nin neler yapabileceğini gösteren bir milli takım var. O ahengi sağlar, sahaya yardımlaşmayı, beraberliği koyabilirsek kazanırız” şeklinde konuştu.