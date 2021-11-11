Tanju Çolak'tan olay Hülya Avşar yorumu: Cumhurbaşkanımızın yemeğinde...

Hülya Avşar, katıldığı bir programda eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında “Tanju'yu da rehberimden silmedim" demişti. Çolak'tan bu konuya dair açıklama geldi.

Tanju Çolak, Esra Balamir’e açıklamalarda bulundu. Eski aşkı Hülya Avşar ile ilgili samimi bir röportaj veren Tanju Çolak, Avşar’ın numarasını silmemesiyle ilgili “Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım” dedi.

Tanju Çolak, Esra Balamir’in “Bir yerde karşılaşırsanız selam verir misiniz?” sorusuna ise “Tabii ki de. 3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe’de bir yemek vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık ortada yanlış bir şey yok. Saygı duymam lazım” yorumunda bulundu.

