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  4. Tanju, Yaşar Doğu’dan gümüş ile döndü

Tanju, Yaşar Doğu’dan gümüş ile döndü

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

İstanbul’da yapılan 48.

Tanju, Yaşar Doğu’dan gümüş ile döndü

İstanbul’da yapılan 48. Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Tanju Gemici, gümüş madalya kazandı.
İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlen 48. Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası’nda Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Tanju Gemici kürsüde yer aldı. Mavi beyazlı güreşçi finalde Dünya 2.’si Magomedov’a yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Üç günde yaklaşık 20 ülkeden 250’ye yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Milli takım adına mindere çıkan başarılı güreşçi başarılı maçlar çıkardı. Çeyrek finalde Gürcistanlı rakibini tuşlayarak yendi. Yarı finalde minderde son dünya 3.‘sü Özbekistanlı rakibini grand teknik oyunu yaparak tuş ile galip geldi.
Finalde Avrupa ve Dünya 2.’si Magomedov Jamaleddin ile mücadele eden milli güreşçi, Azerbaycanlı rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kağıtsporlu Tanju, elde ettiği önemli başarı ile İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası vizesi için yerini sağlamlaştırmış oldu.

Tanju, Yaşar Doğu’dan gümüş ile döndü

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