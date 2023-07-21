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Tanker ve saman balyaları alev alev yandı

21.07.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde çıkan yangında saman yüklü tır ve tanker alev alev yandı.

Olay, Ahimehmet Mahallesi girişinde meydana geldi. Tır dorsesine yüklenen saman balyalarından dumanlar yükseldi. Saman balyalarının tutuşması üzerine durumu fark eden tır şoförü dorseyi boşandırarak tır aracını güvenli yere park etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ve Ergene Belediyesi’ne ait su tankerleriyle yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonucu asfalt tankeri, tır dorsesinde yüklü saman balyaları ve seyyar köfte arabası kullanılamaz hale geldi. Yakın noktadaki bir ev de hasar gördü.

Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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