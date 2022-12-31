Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Tanyeli Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katıldı. Bununla birlikte Tanyeli hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Tanyeli kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

TANYELİ KİMDİR?

15 Ocak 1971 İzmir doğumlu Tanyeli 51 yaşındadır.

2014'te İlker Sünnili ile hayatını birleştirdi.

Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral adında iki çocuğu bulunuyor.

Oynamam, Dans Et Benle, Zil Zurna, Dum Dum gibi birçok şarkıyı seslendirdi.

