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Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

31.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanyeli, yılbaşı akşamında Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Bununla birlikte şarkıcı Tanyeli hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Tanyeli Salla Girsin, Dansöz Dünya, Come On Everybody gibi şarkıları seslendirdi. Peki Tanyeli kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Tanyeli Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katıldı. Bununla birlikte Tanyeli hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Tanyeli kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

TANYELİ KİMDİR?

15 Ocak 1971 İzmir doğumlu Tanyeli 51 yaşındadır.

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

2014'te İlker Sünnili ile hayatını birleştirdi.

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral adında iki çocuğu bulunuyor.

Tanyeli kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesi konuğu Tanyeli'nin biyografisi!

Oynamam, Dans Et Benle, Zil Zurna, Dum Dum gibi birçok şarkıyı seslendirdi.

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