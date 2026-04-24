Taraftar ayağa kalktı! Fenerbahçe'den olay açıklama: Galatasaray arsız...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde tansiyon giderek yükseliyor. Hakem Yasin Kol’un atanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklama, ezeli rakip Fenerbahçe cephesinde sert karşılık buldu.

FENERBAHÇE'DEN SOSYAL MEDYADA SERT YANIT

Galatasaray’ın açıklamasına ilk tepki Fenerbahçe yönetiminden sosyal medya üzerinden geldi. Sarı-lacivertliler, dikkat çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma... Sakın ha kırmızıyı gösterme... Sakın ha VAR'a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma... Sakın ha... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'İlişkiler askıya'... Sıra bu maçta mı?"

Bu sözler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, derbi öncesi gerilimi daha da artırdı.

"GALATASARAY'IN YAPTIĞI ARSIZLIK"

Fenerbahçe cephesi tepkisini yalnızca sosyal medyayla sınırlı tutmadı. Sarı-lacivertli yetkililer, A Spor’a yaptıkları açıklamada Galatasaray’ın tutumunu arsızlık olarak nitelendirdi.

Yetkililer, "23 Nisan günü asla böyle tartışmaların içine girmek istemezdik ancak rakibimiz sürekli ayrıcalık talebi yaparak bizi de açıklama yapmak durumunda bıraktı. Derbi öncesi tamamen ortamı gererek Galatasaray Kulübü ayrıcalık bekliyor. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DERBİ ÖNCESİ GERİLİM TIRMANIYOR

İki kulüp arasında karşılıklı açıklamalarla yükselen tansiyon, kritik derbi öncesi atmosferi iyice sertleştirdi.