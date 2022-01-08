Taraftar çıldırdı! Halil Dervişoğlu'na görülmemiş tepki

Sezon başında büyük bir çabayla Galatasaray'a tekrar kiralanan Halil Dervişoğlu geçtiğimiz sezonun gölgesinde kalmaya devam ediyor. Brentford'dan kiralanan 22 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezonki performansından çok uzaklarda.

TARAFTARI ADETA ÇILDIRTTI

Giresunspor maçında kaçırdığı pozisyonlarla adeta saç baş yoldurtan Halil Dervişoğlu'na tepki çok büyüktü. Galatasaray taraftarı Halil'in oyundan çıktığı anda ıslıklı protestosu sosyal medyada gündem oldu. Halil Dervişoğlu da bu protestolara sinirlnerek saha kenarına geldi.

10 BİN TWEET

Halil Dervişoğlu'nun oyundan alınmasının ardından Twitter'da 10 dakika içinde 10 bin tweet atıldı.

