Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Güzelliği sınırları aşan Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü spiker, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Güzel sunucu paylaşımına ''Pijamalarla iş'' notunu düştü.
İtalyan yıldızın pozu, kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni aldı.
Napoli taraftarlarının 'Göğüslerini aç' sloganına maruz kalarak tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Diletta Leotta, uzun bir süre Türk oyuncu Can Yaman ile aşk yaşamıştı.
Diletta Leotta'nın adı, şimdilerde Alman futbolcu Loris Karius ile anılıyor.
Loris Karius'un, Diletta Leotta için sevgilisini terk ettiği konuşuluyor.