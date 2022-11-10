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  4. Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

10.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius ile aşk yaşadığı iddia edilen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Güzelliği sınırları aşan Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü spiker, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Güzel sunucu paylaşımına ''Pijamalarla iş'' notunu düştü.

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

İtalyan yıldızın pozu, kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni aldı.

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Napoli taraftarlarının 'Göğüslerini aç' sloganına maruz kalarak tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Diletta Leotta, uzun bir süre Türk oyuncu Can Yaman ile aşk yaşamıştı.

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Diletta Leotta'nın adı, şimdilerde Alman futbolcu Loris Karius ile anılıyor.

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Loris Karius'un, Diletta Leotta için sevgilisini terk ettiği konuşuluyor.

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Taraftar 'Göğüslerini aç' demişti! İtalyan spiker Diletta Leotta dekoltesiyle Instagram'ı salladı


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