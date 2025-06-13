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Taraftar havalimanında yakaladı! Napoli'nin yıldız ismi İstanbul'a geliyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, Napoli forması giyen Zambo Anguissa’yı gündemine aldı. Kartal, yıldız orta saha oyuncusu için Napoli'nin inadını kırmak isterken, Anguissa ve menajerini de transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a davet etti.

Taraftar havalimanında yakaladı! Napoli'nin yıldız ismi İstanbul'a geliyor!
Burak Kavuncu
Andre-Frank Anguissa

Andre-Frank Anguissa

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
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Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, gündeme gelen isimlerden biri İtalya şampiyonu Naploli’den Zambo Anguissa oldu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in ısrarla istediği orta saha için Beşiktaş, Napoli külüne ilk olarak 10 milyon Euro teklif vermişti. Napoli ilk teklifi red ederken, oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında teklif bekledikleri öğrenildi. Beşiktaş, oyuncu ve menajeriyle transfer şartlarını öğrenmek için İstabul'da görüşme planladı.

2.TEKLİF DE KABUL GÖRMEDİ!

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Beşiktaş yıldız oyuncu için Napoli'ye 12 milyon Euro ile ikinci teklifini yaptı fakat teklif İtalyan takımı tarafından bir kez daha red edildi.

OYUNCU TARAFI SICAK...

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29 yaşında yıldız oyuncu kariyerinde değişiklik yapmak isterken, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI YÜKSEK

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Bu sezon Napoli formasını 37 kez giyen Kamerunlu oyuncu, 6 gol ve 5 asist yaparak şampiyonlukta önemli rol oynadı.

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transfer son dakika havalimanı beşiktaş napoli
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