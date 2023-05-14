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Taraftar Lionel Messi'yi ıslıkladı! PSG 5-0 kazandı, Ajaccio küme düştü

14.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG sahasında Ajaccio ile ağırladı. Ev sahibi ekip rakibine adeta gol olup yağarken mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Ajaccio'nun küme düşmesi kesinleşirken, Paris ekibi şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar...

Taraftar Lionel Messi'yi ıslıkladı! PSG 5-0 kazandı, Ajaccio küme düştü
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde heyecan 35. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Ajaccio ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip rakibine attığı 5 golle 5-0 sonuçlandı.

PSG'nin gollerini Fabian Ruiz'in 22, Achraf Hakimi'nin 33, Kylian Mbappe'nin 47 ve 54, Mohamed Youssouf'un (kendi kalesine) 73. dakikada kaydetti. Ev sahibi ekipte 77. dakikada Hakimi, konuk takımda ise 80. dakikada Thomas Mangani, direkt kırmızı kart gördü.

KÜME DÜŞTÜLER

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Bu sonuçla 81 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı ve bitime üç hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan 23 puanlı Ajaccio'nun ise ligden düşmesi kesinleşti.

MESSI'YE TEPKİ!

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Öte yandan ay başında kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmadığı ve Suudi Arabistan'a gittiği için tepki çeken PSG'nin yıldızı Lionel Messi, maç öncesi ve sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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