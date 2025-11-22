SPOR

Taraftar merakla bekliyordu! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transfer yanıtı

Fenerbahçe, ocak ayında kadroya dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’yi katmak için ilk teması gerçekleştirdi. Barcelona’da süre bulmakta zorlanan yıldız futbolcu ayrılığa sıcak bakarken, yıldız isimden Sarı-Lacivertliler'e ilk yanıt geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Fenerbahçe, ocak transfer döneminde gol yollarını güçlendirmek için dünya futbolunun en tecrübeli isimlerinden Robert Lewandowski’yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Barcelona forması giyen yıldız forvete ilk teması kurarak süreci resmen başlattı.

LEWANDOWSKI'DEN YANIT

Fenerbahçe’nin Lewandowski’ye 1.5 yıllık kontrat önerdiği, ancak 37 yaşındaki golcünün 2.5 yıllık bir anlaşmada ısrarcı olduğu öne sürüldü. Taraflar arasındaki sözleşme süresi farkının, pazarlıkların seyrini belirleyecek en kritik başlık olduğu ifade ediliyor.

AYRILIK SİNYALİ

Bu sezon Barcelona’da ilk 11’e düzenli olarak girmekte zorlanan Lewandowski’nin, ocak ayında takımdan ayrılmaya her zamankinden daha yakın olduğu belirtiliyor. Tecrübeli forvetin sahadaki sürelerinin azalması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

AYRILIKLAR DA GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin sadece hücum hattını değil, savunmayı da güçlendirmeyi planladığı aktarıldı. Yönetim, devre arasında bir sol stoper transferine de hazırlanıyor. Bu doğrultuda hem savunmada hem de hücumda yer açmak için bazı ayrılıkların gündemde olduğu, En-Nesyri’ye gelecek tekliflerin değerlendirileceği ve Szymanski ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

LEWANDOWSKI'NIN PERFORMANSI

Lewandowski, bu sezon La Liga’da 9, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta forma giydi. Toplam 569 dakika süre alan Polonyalı golcü, bu periyotta 7 gol kaydetmeyi başardı. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak yıldız oyuncunun kontratında bir yıllık opsiyon da bulunuyor.

