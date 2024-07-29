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Taraftar o isme kesin gözüyle bakıyordu! Bir transferde daha kapı Galatasaray'ın yüzüne kapandı... Başkan resmen açıkladı: "Görüşmeler devam etmiyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 15:12
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala elini çabuk tutmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'a listesinde bulunan bir isimden daha kötü haber geldi. İşte detaylar...

Taraftar o isme kesin gözüyle bakıyordu! Bir transferde daha kapı Galatasaray'ın yüzüne kapandı... Başkan resmen açıkladı: "Görüşmeler devam etmiyor"

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gölgesinde kalırken ligin başlamasına az bir zaman kala yalnızca Jelert ve Batshuayi transferlerini açıkladı.

Sarı-Kırmızılılar transferde vites yükseltirken listedeki isimlerden biri de Rus ekibi Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Wendel'di.

O İSİM DE OLMADI

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Taraftarların da kesin gözüyle baktığı transferde kapılar bir anda Galatasaray'ın yüzüne kapandı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"

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Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı. Medvedev açıklamasında "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

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Galatasaray oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.

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