Taraftar o isme kesin gözüyle bakıyordu! Bir transferde daha kapı Galatasaray'ın yüzüne kapandı... Başkan resmen açıkladı: "Görüşmeler devam etmiyor"

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gölgesinde kalırken ligin başlamasına az bir zaman kala yalnızca Jelert ve Batshuayi transferlerini açıkladı.

Sarı-Kırmızılılar transferde vites yükseltirken listedeki isimlerden biri de Rus ekibi Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Wendel'di.

O İSİM DE OLMADI

Taraftarların da kesin gözüyle baktığı transferde kapılar bir anda Galatasaray'ın yüzüne kapandı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı. Medvedev açıklamasında "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Galatasaray oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.