Taraftar 'transfer nerede?' diyerek isyan etmişti! Beşiktaş ilk hamlesini yapıyor... İşte Nemanja Matic'in İstanbul'a geliş tarihi

Son oynanan Adana Demirspor maçı sonrası taraftarların 'Hasan Arat transferler nerede?' şeklinde bağırması sonrası Beşiktaş yönetimi Beşiktaş, ara transfer döneminde dünyaca ünlü bir futbolcu olan Sırp ön libero Nemanja Matic'i kadrosuna katma konusunda büyük bir adım attı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Siyah beyazlılar, Fransa'nın Rennes Kulübü'nde forma giyen 35 yaşındaki Matic ile prensipte anlaşma sağladı. Futbolcunun menajeri Vlado Lernic ile İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş yöneticileri, deneyimli oyuncuyla 1.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

CUMA GÜNÜ GELİYOR

Rennes Kulübü ile de görüşmeler tamamlanırken, Matic'in cuma günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fransız kulübü Rennes, Matic için 2025 Haziran'ına kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle 5 milyon Euro talep etmiş olsa da, Beşiktaş'ın daha düşük bir bedelle anlaşma sağladığı öğrenildi.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen ve 9 kupa kazanan Matic, 2014 ve 2015 yıllarında ülkesi Sırbistan'da Yılın Futbolcusu seçilmişti. Beşiktaş, Matic'in tecrübesi ve başarılarıyla takıma katkı sağlamayı hedefliyor.





