Taraftara müjdeyi verdi! Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk yeni transferini duyurdu

Fenerbahçe'nin sezon başından beridir kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ettiği Boca Juniors'un Arjantinli orta sahası Cristian Medina için gazeteci Murat Aşık'tan bir iddia geldi.

''YÜZDE 90 SONUÇLANACAK''

Aşık, TV100'ün 'Saha Dışı' programında, ''“Bazı yayın organlarında transferin suya düştüğü olmadığı, sorun çıktığı gibi söylentiler vardı ama Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yüzde 90 oranında sonuçlanacak.'' ifadelerini kullandı.

''YAKLAŞIK 15 MİLYON EURO''

Arjantinli yıldızın bonservis bedelinide duyuran Aşık, ''Bonservis bedeli yaklaşık olarak 15 milyon euro. Oyuncu birkaç maçtır Boca Juniors kadrosuna girmiyor, bu oyuncunun talebi. Hatta Fenerbahçe maçlarını takip etmeye başlamış. Şuan için transferde bir sorun yok. Medina transferi Fenerbahçe’ye ‘Hayırlı’ diyelim ‘olsun’ kelimesi de imzaya kalsın." sözlerini sarf etti.

MEDINA'NIN RAKAMLARI

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Boca Juniors formasıyla bu sezon 30 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, Medina'nın 13 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor.