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Taraftardan Gevrek’e Batuhan Memiş teşekkürü

MALATYA HABERLERİ  | 30.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Malatyaspor Taraftar Derneği Derebeyleri’nin tribün liderleri Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’i İstanbul’da ziyaret etti.Tribün liderleri serdar kaplan, Murat Alpay ve Marmara Derebeylerinden Celal Güler ile Ümit Duman ziyarette 4 önce vefat eden Batuhan Yakup Memiş’in isminin protokol tribününe verilmesi nedeniyle Başkan Gevrek’e teşekkür ettiler.Trübün liderleri ayrıca yeni sezon formalarının taraftarın görüşü doğrultusunda değiştirilmesinden duyulan memnuniyeti kulüp Başkanı Adil Gevrek’e ilettiler.Trübün lideri Serdar Kaplan yeni sezon öncesinde tüm Malatya ve Malatyasporlular adına birlik beraberlik çağrısında bulunarak, "Tüm aktörlerin kişisel hesaplardan, menfaat içerikli düşüncelerden ve kaostan bir an önce sıyrılması gerekiyor.

Taraftardan Gevrek’e Batuhan Memiş teşekkürü

Malatyaspor Taraftar Derneği Derebeyleri’nin tribün liderleri Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’i İstanbul’da ziyaret etti.
Tribün liderleri serdar kaplan, Murat Alpay ve Marmara Derebeylerinden Celal Güler ile Ümit Duman ziyarette 4 önce vefat eden Batuhan Yakup Memiş’in isminin protokol tribününe verilmesi nedeniyle Başkan Gevrek’e teşekkür ettiler.
Trübün liderleri ayrıca yeni sezon formalarının taraftarın görüşü doğrultusunda değiştirilmesinden duyulan memnuniyeti kulüp Başkanı Adil Gevrek’e ilettiler.
Trübün lideri Serdar Kaplan yeni sezon öncesinde tüm Malatya ve Malatyasporlular adına birlik beraberlik çağrısında bulunarak, "Tüm aktörlerin kişisel hesaplardan, menfaat içerikli düşüncelerden ve kaostan bir an önce sıyrılması gerekiyor. Zaman birlik beraberlik zamanı"dedi.
Sarı siyahlı taraftarlar daha sonra yeni transfer Peru’lu yıldız Cueva’ya taraftarlar olarak destek sözü verdiler.

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Akgün Eczanesi
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Onur Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
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