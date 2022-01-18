Taraftarı ayağa kaldıracak onay geldi! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Süper Lig devine geliyor

Galatasaray'da teknik direktör koltuğuna Domenec Torrent'in oturmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İspanyol hocanın raporu doğrultusunda transfer yapacak sarı-kırmızılı takıma bir süredir takip ettiği Ross Barkley'den iyi haber geldi. Chelsea'den futbolcunun kiralık olarak takımdan gönderilmesine onay çıktı.

TUCHEL ONAY VERDİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'ın peşinde olduğu Ross Barkley'nin kiralık olarak gönderilmesine onay verdi. Bu gelişmenin ardından tüm gözler sarı-kırmızılı kulübün İngiliz futbolcu için yapacağı yeni hamleye çevrildi.

ORTA SAHA İÇİN ARANAN KAN

Torrent'in raporu doğrultusunda transferde harekete geçecek Galatasaray'ın Barkley için Chelsea'nin kapısını kısa süre içinde çalması bekleniyor. İki yönlü oyun tarzı ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Barkley, Galatasaray'da orta saha sorununu çözecek alternatiflerin başında geliyor.



