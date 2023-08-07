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  4. Taraftarı çıldırtacak transfer hamlesi... Galatasaray'dan Talisca bombası! Erden Timur ilk görüşmeyi yaptı

Taraftarı çıldırtacak transfer hamlesi... Galatasaray'dan Talisca bombası! Erden Timur ilk görüşmeyi yaptı

07.08.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda hem ligde hem Avrupa'da kupa isteyen Galatasaray transferlerine ara vermeden devam ederken, son olarak gündeme gelen isim Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Galatasaray, Avrupa'da da başarılar elde etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu anlamda birçok yıldız ismi kadrosuna katarken transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Birçok yıldızla temaslarını sürdüren Galatasaray'da bu kez gündeme gelen isim çok konuşulacak türden...

ZANIOLO GİDİYOR, TALISCA GELİYOR

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Geçtiğimiz sezon Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında kadroya katılan, Avrupa ve Arabistan'dan birçok talibi olan Zaniolo'yu astronomik rakama satmaya hazırlanan Galatasaray, Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ERDEN TİMUR ÖN GÖRÜŞME YAPTI

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Fotomaç'ın haberine göre; Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un 29 yaşındaki 10 numara için bir ön görüşme yaptığı ve bilgi aldığı öne sürülürken, Al Nassr'da yaklaşık 12 milyon euro kazanan Talisca için Icardi'de olduğu gibi sponsorlar da devreye girecek.

TARAFTAR ÇILDIRDI

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Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncunun isminin Galatasaray ile anılması sonrası bu haber Sarı-Kırmızılı taraftarlarda büyük heyecan yaratmış durumda.

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