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Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Rashford Fenerbahçe için kararını verdi

Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği öne sürülen Marcus Rashford için İngiltere'den dikkat çeken bir haber geldi. Fabrizio Romano, 28 yaşındaki yıldızın bu yaz Türkiye'ye transfer olmayacağını ve tamamen Manchester United'a odaklandığını aktardı.

Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Rashford Fenerbahçe için kararını verdi
Cevdet Berker İşleyen
Marcus Rashford

Marcus Rashford

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme geldiği öne sürülen Marcus Rashford ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın geleceği konusunda şu an için herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Rashford, kariyer planlamasında mevcut tutumunu koruyor. 28 yaşındaki futbolcunun bu yaz Türkiye'ye transfer olma düşüncesinin bulunmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Rashford Fenerbahçe için kararını verdi 1

Haberde yer alan bilgilere göre İngiliz futbolcu, bu yaz Türk kulüplerinden herhangi biriyle anlaşma yapmayı düşünmüyor. Rashford'un önceliğinin tamamen Manchester United olduğu ve geleceğiyle ilgili kararında bu doğrultuda hareket ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Rashford Fenerbahçe için kararını verdi 2

Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği iddia edilen Marcus Rashford için sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir detay da paylaşıldı. Romano'nun haberine göre yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali bulunmuyor. Böylece sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali şimdilik gündemden düşmüş oldu.

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