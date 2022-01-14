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Taraftarlar havaalanına akın edecek! Antalyaspor'dan Luis Nani bombası

14.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de top koşturan Luis Nani, 6.5 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor, Portekizli yıldız oyuncu ile ciddi ciddi temaslara başladı. Kırmızı-Beyazlı ekip Luis Nani'ye resmi teklifini bile yaptı. Bu haberin ardından Antalyasporlu taraftarlar bir hayli heyecanlandı. Luis Nani için transfer nöbetine başlayan taraftarlar yıldız oyuncunun sosyal medya hesabına mesajlar yağdırıyor...

Taraftarlar havaalanına akın edecek! Antalyaspor'dan Luis Nani bombası

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde olan Nani için Süper Lig'in flaş ekibi Antalyaspor devreye girdi. Edinilen bilgiye göre Nani'ye resmi teklif bile yapıldı. Portekizli yıldız oyuncu bu teklifi düşünmek için Antalyaspor'dan süre istedi.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

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Antalyaspor'un bu hamlesinin ardından taraftarlar Portekizli oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. 6.5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeyi planlayan Nani'nin teklife sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


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Antalyaspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yatik pazarin cöpleri geliyor yaziklar olsun
Boş işler beceriksiz yönetim istifa hemde hemen

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