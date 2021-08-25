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Taraftarlar Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı

25.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı.

Trabzonspor'a 20 Ağustos 2018 tarihinde imza atmasının ardından ortaya koyduğu performansla bordo-mavili taraftarların büyük bir sevgisini kazanan Anthony Nwakaeme'nin kasketli heykeli yapıldı. Trabzon'un Ortahisar İlçesi Deliklitaş mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önüne yapılan heykel görenlerin dikkatini çekiyor.

"NWAKAEME TRABZONSPOR İLE ÖZDEŞLEŞSİN İSTEDİK"

Bulutlar Petrol İstasyonu Müdürü Hüseyin Çelik, Nwakaeme'nin heykeli ile ilgili yaptığı açıklamada, "Patronumuz Mustafa Bulut ve arkadaşının akıllarına yabancı oyuncularla ilgili olarak böyle bir fikir gelmiş. Nwakaeme, Trabzonspor'a gelmiş en iyi yabancılardan biri. Çok istekli ve arzulu oynuyor. Yerli oyuncularımız onlardan daha iyi ama son gelen yabancılara bakıldığı zaman Nwakaeme'nin heykelini dikelim istediler. Diğer yabancılara da örnek olsun. Son dönemlerde oynadığı futbolla gönlümüze taht kurmuştur. Bizde oyuncunun heykelini 6 ay içerisinde bitirdik" dedi.

"HABERİ YOK ONA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

Maliyetin bir önemi olmadığını belirten Çelik, "Bizim için önemli olan maliyet değil, Trabzonspor sevgisidir. Nwakaeme'yi çok sevdiğimiz için böyle bir şey yaptık. İnşallah bu da oyuncuya doping olur ve bu sezon şampiyon oluruz. Olacağımıza da inanıyorum" dedi.

Nwakaeme'yi en kısa zaman içerisinde davet edeceklerini belirten Hüseyin Çelik, "Maç yoğunluğundan dolayı gelemiyorlar ama en kıza zaman içerisinde onu buraya davet edeceğiz. Haberi yok burada ona sürpriz yapacağız" ifadelerini kullandı.

FATİH BOZKURT: HEYKELİ GÖRÜNCE HEYECANLANIYORUZ

Trabzonspor taraftarlarından Fatih Bozkurt ise Nwakaeme'nin gönüllerindeki yerinin başka olduğunu belirterek, "Onu burada görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Alex'in heykelini diktiler. Bizde bunu burada gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Çokta mutlu oluyoruz. Goller atmaya devam ettiğinde kendini de yüceltiyor. Gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Nwakaeme'nin takıma her sezon katkısı vardı. Bu sezon ise etrafındaki oyuncularla birlikte daha çok katkı vermesini bekliyoruz. En son maçta attığı golde çok güzeldi. Başarılarının devamını diliyoruz. Onun başarısına Trabzonspor'un başarısı olarak bakıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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