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Taraftarlar o ismin varlığını bile unutmuştu! Kiralık gittiği kulüpten açıklama geldi... O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da kiralık isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılara Sparta Prag'da forma giyen Mathias Ross'tan da haber geldi. İşte detaylar...

Taraftarlar o ismin varlığını bile unutmuştu! Kiralık gittiği kulüpten açıklama geldi... O isim Galatasaray'a geri dönüyor
Berker İşleyen
Mathias Ross

Mathias Ross

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sparta Prag
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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara Çek ekibi Sparta Prag'dan haber geldi. Galatasaray, 2022-23 sezonu başında Aalborg'tan 1.75 milyon euroya transfer ettiği Mathias Ross'u sezon başında 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralamıştı.

GERİ DÖNÜYOR

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Sparta Prag, Mathias Ross'un kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncunun Galatasaray'a geri döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathias Ross, kiralık dönemi tamamlandıktan sonra kulübüne geri dönmüştür. Sparta, oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokmamıştır. Mathias’a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

17 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon Sparta Prag formasıyla 17 maça çıkan Mathias Ross, 1 gol attı.

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transfer son dakika galatasaray sparta prag Mathias Ross
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