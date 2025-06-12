Taraftarlar o ismin varlığını bile unutmuştu! Kiralık gittiği kulüpten açıklama geldi... O isim Galatasaray'a geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılara Çek ekibi Sparta Prag'dan haber geldi. Galatasaray, 2022-23 sezonu başında Aalborg'tan 1.75 milyon euroya transfer ettiği Mathias Ross'u sezon başında 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sparta Prag'a kiralamıştı.

GERİ DÖNÜYOR

Sparta Prag, Mathias Ross'un kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncunun Galatasaray'a geri döndüğünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mathias Ross, kiralık dönemi tamamlandıktan sonra kulübüne geri dönmüştür. Sparta, oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokmamıştır. Mathias’a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 17 maça çıkan Mathias Ross, 1 gol attı.