Taraftarlardan, Fatih Terim'e destek

Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada Fatih Terim'e yine destek vardı.
Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.
Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu
Ankara'da puanlar paylaşıldı
Fenerbahçe hız kesmiyor
Abdullah Avcı Süper Lig devine gidiyor
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
''Başarı şimdi değerlendirilmez''
Tarihi takas gerçekleşiyor! Yer yerinden oynayacak...
Ronaldo koronavirüsü yendi!
Tisserand idmanda yer almadı
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
PFDK Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum