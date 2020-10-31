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Taraftarlardan, Fatih Terim'e destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.10.2020 20:15 | Son Güncelleme

Galatasaraylı taraftarlar, Ankaragücü maçında Fatih Terim'e tezahüratlarla detsek verdi.

Taraftarlardan, Fatih Terim'e destek

Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada Fatih Terim'e yine destek vardı.

Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı iddia edilen ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.

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